Recep İvedik oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi?
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Komedi türündeki sinema filminin başrollerinde ise Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Lemi Filozof gibi isimler yer almaktadır. Recep İvedik filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi?
Recep İvedik'in macerası, cüzdanını düşüren adama cüzdanını geri vermek istemesiyle başlar. Seri halinde olan Recep İvedik filmi, vizyona girdiği andan beri geniş kitleler tarafından beğenildi. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur.
Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.
Şahan Gökbakar -Recep İvedik
Fatma Toptaş -Sibel
Tuluğ Çizgen -Sibel'in annesi
Lemi Filozof -Fazıl Bellboy
Hakan Bilgin -Erim Otel müdürü
Vural Buldu -Muhsin Başaran Otel sahibi
Volkan Cal -Murat Sibel'in arkadaşı
Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın
Somer Karvan -Ersin Dalış hocası
İsmail Hakkı Ürün -Mahmut
Hakan Akın -Halil Kamyoncu
Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör
Zeynep Aydemir -Arabası bozulan kız
Burcu Sülün -Arabası bozulan kızın arkadaşı
Mehmet Güler
Yakup Yavru -Süper Mario
Batuhan Ergün -Recep'in küçüklüğü
Merve Mutlu -Sibel'in küçüklüğü
Mehmet Yumurtacı Salih -Bakkal
Ferhat Uçar -Animatör
Nedim Doğan -Komiser
Serkan Altuniğne
Cenk Turanlı
Okan Özden
Serkan Güler
Kaya Gürel -Evsiz adam
Murat Akdağ -Polis
Gamze İnci -Resepsiyonist
Asiye Dinçsoy -Spa görevlisi
Sevcan İrşi -Kat görevlisi
Gözde Demirbilek Spiker
Selçuk Şireci
Baran Şahin -Mendilci çocuk
Kaan Önal
Yönetmen : Togan Gökbakar
Yapım Yılı: 2008
Türü: Komedi
Oyuncular: Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin