Komedi türündeki sinema filminin başrollerinde ise Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Lemi Filozof gibi isimler yer almaktadır. Recep İvedik filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi?

Recep İvedik'in macerası, cüzdanını düşüren adama cüzdanını geri vermek istemesiyle başlar. Seri halinde olan Recep İvedik filmi, vizyona girdiği andan beri geniş kitleler tarafından beğenildi. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim, konusu ne? Recep İvedik ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK KİMDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur.

Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar -Recep İvedik

Fatma Toptaş -Sibel

Tuluğ Çizgen -Sibel'in annesi

Lemi Filozof -Fazıl Bellboy

Hakan Bilgin -Erim Otel müdürü

Vural Buldu -Muhsin Başaran Otel sahibi

Volkan Cal -Murat Sibel'in arkadaşı

Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın

Somer Karvan -Ersin Dalış hocası

İsmail Hakkı Ürün -Mahmut

Hakan Akın -Halil Kamyoncu

Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör

Zeynep Aydemir -Arabası bozulan kız

Burcu Sülün -Arabası bozulan kızın arkadaşı

Mehmet Güler

Yakup Yavru -Süper Mario

Batuhan Ergün -Recep'in küçüklüğü

Merve Mutlu -Sibel'in küçüklüğü

Mehmet Yumurtacı Salih -Bakkal

Ferhat Uçar -Animatör

Nedim Doğan -Komiser

Serkan Altuniğne

Cenk Turanlı

Okan Özden

Serkan Güler

Kaya Gürel -Evsiz adam

Murat Akdağ -Polis

Gamze İnci -Resepsiyonist

Asiye Dinçsoy -Spa görevlisi

Sevcan İrşi -Kat görevlisi

Gözde Demirbilek Spiker

Selçuk Şireci

Baran Şahin -Mendilci çocuk

Kaan Önal

RECEP İVEDİK KÜNYESİ

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı: 2008

Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin