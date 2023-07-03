Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok? merak ediliyor. 2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok? gündeme geliyor. Peki, Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok?

Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok? gündeme geliyor. 1 yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, ani bir kararla platformdaki Türk yapımı dizi ve filmleri kaldırdı. Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok? merak ediliyor. Recep İvedik Disney Plus'tan kaldırıldı mı? Recep İvedik Disney Plus'ta neden yok? Detaylar haberimizdedir…

RECEP İVEDİK DISNEY PLUS'TAN KALDIRILDI MI?

2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor. Recep İvedik serisinin de yayından kaldırılması Şahan Gökbakar'ı da sinirlendirdi.

Takipçilerinden özür dileyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.

RECEP İVEDİK DISNEY PLUS'TA NEDEN YOK?

1 yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, ani bir kararla platformdaki Türk yapımı dizi ve filmleri kaldırdı. Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7' adlı filminin de olduğu orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Gökbakar "Kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum."dedi.