Recep İvedik'in yeni filmi Recep İvedik 7, sinemalar yerine dijital platformda yayınlanacak. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney Plus platformunda yayınlanacak. Peki, Recep İvedik 7 sinemaya çıkacak mı? Sadece Disney Plus'ta mı olacak?

Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı? Recep İvedik 7 Youtube fragmanı yayınlandı mı?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri birkaç ay önce tamamlanan ' Recep İvedik 7' filminin yayın tarihi belli oldu. Peki, film sadece Disney Plus'ta mı olacak? Recep İvedik 7 sinemaya çıkacak mı?

RECEP İVEDİK 7 SİNEMAYA ÇIKACAK MI?

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 7, sinemalar yerine dijital platformda yayınlanacak. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney Plus platformunda yayınlanacak. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda gösterime girecek.