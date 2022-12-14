Recep İvedik'in serisinin yeni filmi olan Recep İvedik 7 filminin sinemada yer alıp, almadığı izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Bu nedenle Recep İvedik 7 Sinemada var mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Recep İvedik 7 Sinemada var mı? Recep İvedik 7 Sinemada yayınlanıyor mu, hangi platformda yayınlanıyor?

Recep İvedik 7 Sinemada var mı? Sorusu, Recep İvedik serisinin sevenleri başta olmak üzere birçok izleyici tarafından merak konusu oldu ve arama motorları üzerinde Recep İvedik 7 Sinemada yayınlanıyor mu, hangi platformda yayınlanıyor? Soruları ile birlikte sorgulatılmaya başlandı. Peki, Recep İvedik 7 Sinemada var mı? Recep İvedik 7 Sinemada yayınlanıyor mu, hangi platformda yayınlanıyor?

RECEP İVEDİK 7 SİNEMADA VAR MI?

Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 7, sinemalar yerine dijital platformda yayınlandı. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney Plus platformunda yayınlandı. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda gösterime girdi.

RECEP İVEDİK 7 KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Recep İvedik filmleri bugüne kadar sinemada izleyicisiyle buluşurken, Recep İvedik 7 filmi ise Disney+'ta yayınlandı. Recep İvedik 7 filminin yayıncısı Disney Plus'tan henüz izleyici sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak filmin eski serilerinde olduğu gibi 1 milyonu aşkın izleyici sayısına ulaştığı tahmin ediliyor. Recep İvedik 7 filminin önceki filmi olan Recep İvedik 6 filmi sinemada 3 milyon 986 bin 797 izleyicisi sayısına ulaşmıştı. Recep İvedik serisinin eski filmlerinin izleyicisi sayıları şu şekildeydi:

Recep İvedik 6: 3.986.797

Recep İvedik 5: 7.437.050

Recep İvedik 4: 7.369.098

Recep İvedik 3: 3.326.084

Recep İvedik 2: 4.333.144

Recep İvedik: 4.301.693

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NE?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.