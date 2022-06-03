Recep İvedik 7 nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekilecek? Recep İvedik 7 çekimleri başladı mı, çekimler nerede yapılıyor? - Haberler

Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Recep İvedik 7 çekimleri nerede başladı? Recep İvedik 7 çekimler nerede yapılıyor?

RECEP İVEDİK 7 NEREDE GEÇECEK? KONUSU NE OLACAK?

Şahan Gökbakar, 2019 yılında verdiği bir röportajda Recep İvedik 7'nin konusunu açıklamıştı.

Recep İvedik 7'yi de çekeceğini söyleyen Gökbakar, sözlerine şöyle devam etti: "Benim olaya bakış açım, özellikle dördüncü filmden sonra şu hal aldı: Biz şimdi Recep'i daha eğlenceli nereye yollayabiliriz, hangi ortamın içine sokabiliriz. Daha komiğini çıkartabileceğimiz… Filmlerdeki genel matematiğimiz şu. Recep'i ait olmadığı bir dünyanın içine koyuyoruz ve Recep o dünyayı fethediyor. Bizim olayımız bu. O yüzden benim için her filmi düşünürken yeni olan, beni zorlayan, fazlaca uğraşmaya iten şey bu: Daha yeni nereye koyabiliriz Recep'i. Birkaç şey de buldum. Daha sonraki seriler için. Devam eder inşallah. Bir iki tane fikrim vardı. Onun içinden Afrika'yı seçmiştim. Şimdiki planım Uzak Doğu'ya yollamak Recep'i."

RECEP İVEDİK 7 ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ünlü komedi serisi Recep İvedik 7'nin çekimlerine başladı. Gökbakar, sosyal medya hesabından setteki ilk karesini paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

25 Nisan'da Instagram hesabından Recep İvedik 7'nin çekileceğinin müjdesini veren Şahan Gökbakar, "Dikkat fotoğraf sübliminal mesaj içerir. Recep İvedik 7 yakında sizlerle " ifadelerini kullanmıştı.

Recep İvedik 7'den ilk kare:

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Recep İvedik 7'nin nerede çekim yaptığı henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre film Antalya ve İzmir bölgelerinde çekilecek.

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