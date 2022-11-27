Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Türk komedi film serisi Recep İvedik'in yeni filmi vizyona girmek için hazırlanıyor. Komedi filmi tutkunları tarafından Recep İvedik 7'nin ne zaman çıkacağı ve sinemalara ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 ne zaman sinemalarda? Detayları haberimizde…

Türk komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik'in 7. filminin çıkış tarihi açıklandı. Recep İvedik 7'nin ne zaman sinemalara geleceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 ne zaman sinemalarda? İşte detaylar…

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 olarak belirlendi. Recep İvedik 7'nin sinemalarda vizyona girmeyeceği bilinirken yalnızca internete özel olarak Disney Plus'ta yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NE?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.