Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşen Recep İvedik serisinin yeni filmi için geri sayım başladı. Recep İvedik 7 filminin afişinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 vizyon tarihi ne? Recep İvedik yeni filmi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Recep İvedik, yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı Türk komedi filmidir. İzlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin yeni filmi için geri sayım başladı. Recep İvedik 7 filminin afişlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyiciler, filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Recep İvedik yeni filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 vizyon tarihi ne? Recep İvedik yeni filmi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 7 filminden ilk afiş sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Recep İvedik 7 filmi, 9 Aralık'ta Disney Plus'ta yayınlanacak.