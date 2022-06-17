Sinema dünyasının en bilindik karakterlerinden biri olan Recep İvedik bu kez Disney Plus için geliyor. Recep İvedik 7'nin çekimlerinden ilk görüntüler basına sızdı. Bunun üzerine seyirciler Recep İvedik 7'nin ne zaman çıkacağı oldu. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 Disney'de ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan 'Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler paylaşıldı. Recep İvedik 7'nin ne zaman yayına gireceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak gelen bilgilere göre filmin 2023'te gösterime gireceği yönünde.

RECEP İVEDİK7 DİSNEY'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Recep İvedik 7 filmi ile ilgili Disney'den heyecanlandıran paylaşım geldi. Disney+ Türkiye sosyal medya hesabından gelen paylaşımlarda dizinin yakında sadece Disney Plus'ta olacağı ifade edildi.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.

"KISMETSE SONBAHARDA DISNEY PLUS'TA"

4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, sette çekilen fotoğrafları da "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney Plus'ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notuyla paylaştı.

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