Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 hangi kanalda?

Şahan Gökbakar, ünlü komedi serisinin yeni filmi Recep İvedik 7 için çalışmalar devam ediyor. Filmin dijital platformda yayınlanacağı öğrenildi. Gökbakar'ın yeni filminin haziran ayında Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ta yayınlanacağı ileri sürüldü. Ünlü ismin bu anlaşmadan 120 milyon lira kazanacağı da konuşulanlar arasında. Recep İvedik 7 hangi kanalda? Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor. Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi. Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.

120 MİLYON LİRA KAZANACAK

Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, Şahan Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırlıyor ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu. Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.

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