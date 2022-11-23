Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın hem başrol oyuncusu hem de senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filminin yayın tarihi belli oldu. Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşen Recep İvedik serisinin yeni filmi için geri sayım başladı. Peki, serinin yeni filimi Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7'nin konusu ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Daha önce Disney Plus Türkiye'de yayınlanacağı açıklanan Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu. Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Recep İvedik 7. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek ifadesini kullandı. Peki, serinin yeni filimi Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7'nin konusu ne? Detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7'nin yayın tarihi 9 Aralık 2022 olarak belirlendi. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan filmin sinemalarda olup olmayacağı ise henüz belli değil. Serinin yeni filmini heyecanla bekleyen hayranlar ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı bile. Recep İvedik 7'nin konusu ise karakterin şehir hayatından uzaklaşıp köy yaşamına geçiş yapmasını konu alıyor.

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

Recep İvedik 7'nin Disney Plus platformu üzerinden yayınlanacağı açıklandıktan sonra hayranlar tarafından en çok merak edilen soru filmin konusu oldu. Şehir yaşamından sıkılan Recep İvedik, babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmek istemesiyle macera başlamış oluyor. 9 Aralık'ta yayınlanacak filmin gala gösterimi de ilerleyen günlerde yapılacak.