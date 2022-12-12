Türkiye'nin en çok izlenen film serilerinden biri olan Recep İvedik filminin 7. serisi 9 Aralık'ta Disney+'ta yayınlandı. Peki, Recep İvedik 7 ne kadar izlendi? Recep İvedik 7 kaç kişi izledi? Recep İvedik 7 izleyici sayısı kaç?

Recep İvedik 7 ne kadar izlendi? Türkiye'nin en çok izlenen film serilerinden biri olan Recep İvedik filminin 7. serisi 9 Aralık'ta Disney+'ta yayınlandı. Peki, Recep İvedik 7 ne kadar izlendi? Recep İvedik 7 kaç kişi izledi? Recep İvedik 7 izleyici sayısı kaç? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 7 KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Recep İvedik filmleri bugüne kadar sinemada izleyicisiyle buluşurken, Recep İvedik 7 filmi ise Disney+'ta yayınlandı. Recep İvedik 7 filminin yayıncısı Disney Plus'tan henüz izleyici sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak filmin eski serilerinde olduğu gibi 1 milyonu aşkın izleyici sayısına ulaştığı tahmin ediliyor. Recep İvedik 7 filminin önceki filmi olan Recep İvedik 6 filmi sinemada 3 milyon 986 bin 797 izleyicisi sayısına ulaşmıştı. Recep İvedik serisinin eski filmlerinin izleyicisi sayıları şu şekildeydi:

Recep İvedik 6: 3.986.797

3.986.797 Recep İvedik 5: 7.437.050

7.437.050 Recep İvedik 4: 7.369.098

7.369.098 Recep İvedik 3: 3.326.084

3.326.084 Recep İvedik 2: 4.333.144

4.333.144 Recep İvedik: 4.301.693

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.

RECEP İVEDİK 7 OYUNCU KADROSU