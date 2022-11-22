Recep İvedik 7'nin 9 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacağını açıkladı. Bunun ardından filmin hangi plarformlarda yayınlanacağı merak edildi. Peki, Recep İvedik 7 hangi platformda? Recep İvedik 7 ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Recep İvedik 7 sinemalarda olacak mı? İşte detaylar...

Sinema dünyasının en bilindik karakterlerinden biri olan Recep İvedik bu kez Disney Plus için geliyor. Recep İvedik 7'nin çıkış tarihi belli oldu. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7 hangi gün yayınlanacak? Recep İvedik 7 sinemalara gelir mi? Recep İvedik 7 Netlix'te mi, Amazon Prime'da mı, Disney + 'da mı? İşte bilgiler...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney+ Türkiye, 9 Aralık'ta Recep İvedik 7'nin yayınlanacağını açıkladı. Buna göre 9 Aralık 2022 Cuma günü Disney+ platformu üzerinden Recep İvedik 7'yi izleyebilirsiniz.

RECEP İVEDİK 7 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7 Disney+ platformunda yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 7 SİNEMALARDA YAYINLANACAK MI?

Recep İvedik 7 Disney platformunda yayınlanacağı için sinemalarda olmayacak. Buna göre serideki ilk defa Recep İvedik 7 filmi sinemalara girmeyecek ve platform üzerinden doğrudan seyirciyle buluşacak.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.