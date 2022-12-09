Recep İvedik 7 hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Recep İvedik serisinin yeni filimi Recep İvedik 7 yayın tarihi geçimiz hafta beli oluştu. İzleyiciler Recep İvedik serisinin yeni filimi olan Recep İvedilik7'nin hangi platformda yayınladığını merak ediyor. Peki, Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak? Recep İvedik 7 filiminin konusu nedir? İşte merak edilenler...

Recep İvedik serisi yedinci filmi ile geri döndü. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve Şahan Gökbakar ile senaryosunu yazdığı Recep İvedik 7 dün izleyicisiyle buluştu. Filimi izlemek isteyen vatandaşlar serinin yeni filimi Recep İvedik 7 filiminin hangi platformda yayınladığını ve filimin konusunu araştırıyor. Peki, Recep İvedik 7 hangi platformda yayınlanacak? Recep İvedik 7 filiminin konusu nedir?

RECEP İVEDİK 7 HNE ZAMAN ,HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU KİMLER YER ALIYOR?

Şahan Gökbakar'ın başrolü çektiği filmde, Gökbakar'a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.