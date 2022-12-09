Recep İvedik 7 hangi köyde çekildi? Recep İvedik 7 nerede çekildi? İşte, Recep İvedik 7'nin çekildiği köy!

Recep İvedik 7 nerede çekildi merak ediliyor. Recep İvedik 7 filminin çıkmasının ardından izleyiciler Recep İvedik 7 hangi köyde çekildi? Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 hangi şehirde çekildi? Merak ettiler.

Recep İvedik 7 nerede çekildi? ecep İvedik 7 filminin çıkmasının ardından izleyiciler Recep İvedik 7 hangi köyde çekildi? Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 hangi şehirde çekildi? Merak ettiler. İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 film sahnelerinin büyük çoğunluğu İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında gerçekleştirilmiştir. Köy sakinleri de Recep İvedik 7'nin çekimlerinde görev almıştır.

Recep İvedik 7'nin çekildiği yer

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.

Recep İvedik 7