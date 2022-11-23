Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı? Recep İvedik 7 Youtube fragmanı yayınlandı mı?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri birkaç ay önce tamamlanan ' Recep İvedik 7' filminin yayın tarihi belli oldu. Peki, Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı?