Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim? Recep İvedik 7 filmi konusu, oyuncuları ve Recep İvedik 7 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 7 konusu, özeti ve Recep İvedik 7 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 7 filminin detayları…

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RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk gösterim tarihi: 9 Aralık 2022

Yönetmeni: Togan Gökbakar

Dil: Türkçe

Görüntü yönetmeni: Gerard Simon

Kurgu: Ersin Eker

Müzik: Jingle Jungle

Recep İvedik 7, Cielo Medya imzalı, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+'ta yayımlanan, Togan Gökbakar'ın yönetip senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, başrollerinde Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin yedinci filmidir.

KONUSU

Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

• Şahan Gökbakar - Recep İvedik

• Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

• Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

• İrfan Kangı - Erdem Çökelek

• Eray Türk - Öğretmen Kemal

• Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

• Murat Dalkılıç - Kendisi

• Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

• Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri

• Turgut Çalhan - Salih Abi

• Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

• Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

• Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

• Murat Bölücek - Biberli Hasan

• Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

• Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan