Recep İvedik 6 nerede çekildi? Hangi ülkede çekilmiştir? Kenya mı Türkiye mi? Recep İvedik 6 filmi hangi ülkede ve şehirde geçiyor?

Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 6 bugün TV8 'de ekranlara tekrar geldi.. Bunun ardından izleyiciler Recep İvedik 6 nerede çekildi? Recep İvedik 6 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 6 hangi ülkede çekilmiştir merak etti. Peki, Recep İvedik 6 nerede çekildi?

Recep İvedik 6 nerede çekildi? Hangi ülkede ve şehirde çekildi? Recep İvedik 6 filmi hangi ülkede geçiyor? Kenya'da mı Türkiye'de mi? Recep İvedik 6 serisinin son filmidir. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, nerede çekiliyor sizler için araştırdık. Recep İvedik 6 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 6 konusu hangi ülkede yer alıyor? Recep İvedik 6 Kenya'da mı çekildi Türkiye'de mi?

RECEP İVEDIK 6 NEREDE ÇEKILDI?

Filmin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. 2019 Şubat ayında ise vizyona girmişti. Vizyona girmesinin ardından yıllar geçmesine rağmen halen merakla araştırılıyor. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapıldı.

Filmdeki sahnelerin çoğu konu olarak Kenya ülkesinde geçmektedir. Fakat filmin çekildiği yer Bursa'nın Karacabey ilçesi olarak bilinmektedir.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NE?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin