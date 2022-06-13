Recep İvedik 6 izle! (FULL HD) Recep İvedik 6 fragmanı izle!
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Komedi film severler Recep İvedik 6 filmi izle araştırması yapmakta. Genellikle Recep İvedik 6 full izle Türkçe dublaj, Türkçe altyazılı izle araştırması yapılıyor. Recep İvedik 6 full izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Recep İvedik 6 izle ve detaylar haberimizde...
Recep İvedik 6 izle! Komedi film severler Recep İvedik 6 filmi izle araştırması yapmakta. Genellikle Recep İvedik 6 full izle Türkçe dublaj, Türkçe altyazılı izle araştırması yapılıyor. Recep İvedik 6 full izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Recep İvedik 6 izle ve detaylar haberimizde...
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Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.
Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.
- Yönetmen: Togan Gökbakar
- Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş
- Tür: Komedi
- Yapım Yılı: 2019 (120 dk)
- Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma
- Senaryo: Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar
- Yapımcı Firma: Çamaşırhane
- Yapım Ülkesi: Türkiye
- Orijinal Dil: Türkçe
- Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey