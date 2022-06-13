Recep İvedik 6 izle! (FULL HD) Recep İvedik 6 fragmanı izle!

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RECEP İVEDİK 6 İZLE

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RECEP İVEDİK 6 İZLE

RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI İZLE

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 HAKKINDA BİLGİLER

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma

Senaryo: Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar

Yapımcı Firma: Çamaşırhane

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

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