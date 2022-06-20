Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda?
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Recep İvedik 5, yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı Türk komedi filmidir. Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda?
Recep İvedik 5, 2017 yılında vizyona girmiştir.
İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.
Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
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