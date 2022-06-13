Recep İvedik 5 izle! (FULL HD) Recep İvedik 5 fragmanı izle!

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RECEP İVEDİK 5 İZLE

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RECEP İVEDİK 5 İZLE

RECEP İVEDİK 5 FRAGMANI

RECEP İVEDİK 5 KONUSU

Recep İvedik mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

RECEP İVEDİK 5 HAKKINDA BİLGİLER

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2017 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2017 Perşembe

Senaryo: Şahan Gökbakar

Yapımcı Firma: Çamaşırhane

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

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