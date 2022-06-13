Recep İvedik 5 izle! (FULL HD) Recep İvedik 5 fragmanı izle!
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Recep İvedik 5 izle! Komedi film severler Recep İvedik 5 filmi izle araştırması yapmakta. Recep İvedik 5 full izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Recep İvedik 5 izle ve detaylar haberimizde...
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Recep İvedik mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.
- Yönetmen: Togan Gökbakar
- Oyuncular: Şahan Gökbakar
- Tür: Komedi, Macera
- Yapım Yılı: 2017 (114 dk)
- Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2017 Perşembe
- Senaryo: Şahan Gökbakar
- Yapımcı Firma: Çamaşırhane
- Yapım Ülkesi: Türkiye
- Orijinal Dil: Türkçe
- Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım