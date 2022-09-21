Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi ülke, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı?

Recep İvedik 4 bugün Fox TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler Recep İvedik 4 ne zaman çıktı, nerede çekildi merak ediyor. Peki, Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı? Recep İvedik 4 hangi adada? Recep İvedik 4 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 4 hangi ülkede çekilmiştir? İşte detaylar...

Recep İvedik 4, 21 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 3'ün devam filmidir.Yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar üstlenmiştir. Peki, Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı, hangi ülkede? Recep İvedik 4 hangi ülkede çekilmiştir?

RECEP İVEDİK 4 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 4 bugün 7 Ocak 2022 Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlayacak.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKEDE?

Recep İvedik 4, Maldivler'de Fun ve Robinson adalarında çekilmiştir. Filmin çekimleri yaklaşık 20 gün sürmüştür. Recep İvedik 4'de yer alan ada, deniz ve plaj, Maldivler ülkesinde yer almaktadır.

Maldivler ülkesinin dünya haritasındaki yeri:

Maldivler haritadaki yeri

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NE?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i Maldivler'de zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar : Recep İvedik

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı : İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz : Halil İbrahim

Barış Bulut : Taylan

Ece İncebay : Aslıhan

Ekrem Aral Tuna : Arif

Aziz Karakaya : Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler : Simge

Serkan Sağdıç : Burak

Caner Tanrıverdi : Cenk

Gülşah Yanaş : Gaye

Halil İbrahim Yılmaz : Necati

RECEP İVEDİK 4 HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

Film 24 gün sonunda 6 milyon 60 bin 983 gişesiyle rekor kırmıştır. Film, 24 gün sonunda 60.486.430,00 ₺ hasılata ulaşmıştır.