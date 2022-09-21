Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi ülke, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı?
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Recep İvedik 4 bugün Fox TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler Recep İvedik 4 ne zaman çıktı, nerede çekildi merak ediyor. Peki, Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı? Recep İvedik 4 hangi adada? Recep İvedik 4 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 4 hangi ülkede çekilmiştir? İşte detaylar...
Recep İvedik 4, 21 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 3'ün devam filmidir.Yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar üstlenmiştir. Peki, Recep İvedik 4 nerede çekildi, hangi adada geçiyor? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 4 ne zaman çıktı, hangi ülkede? Recep İvedik 4 hangi ülkede çekilmiştir?
Recep İvedik 4 bugün 7 Ocak 2022 Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlayacak.
Recep İvedik 4, Maldivler'de Fun ve Robinson adalarında çekilmiştir. Filmin çekimleri yaklaşık 20 gün sürmüştür. Recep İvedik 4'de yer alan ada, deniz ve plaj, Maldivler ülkesinde yer almaktadır.
Maldivler ülkesinin dünya haritasındaki yeri:
Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i Maldivler'de zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir
Şahan Gökbakar : Recep İvedik
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı : İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz : Halil İbrahim
Barış Bulut : Taylan
Ece İncebay : Aslıhan
Ekrem Aral Tuna : Arif
Aziz Karakaya : Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler : Simge
Serkan Sağdıç : Burak
Caner Tanrıverdi : Cenk
Gülşah Yanaş : Gaye
Halil İbrahim Yılmaz : Necati
Film 24 gün sonunda 6 milyon 60 bin 983 gişesiyle rekor kırmıştır. Film, 24 gün sonunda 60.486.430,00 ₺ hasılata ulaşmıştır.