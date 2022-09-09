Recep İvedik 3 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir?
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Bugün Kanal D'de Recep İvedik 3 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Recep İvedik 3 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? merak ediyor. Peki, Recep İvedik 3 nerede çekildi? Recep İvedik 3 hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...
Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik 2'nin devam filmidir. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenmiştir. Recep İvedik 3 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.
Recep İvedik 3 filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekilmiştir. Recep İvedik 3 filminde Recep İvedik karakterinin yaşadığı mahalle Güngören'dir.
Şahan Gökbakar
Zeynep Çamcı
Sevim Yatlılar
Mehmet Yumurtacı
Volkan Cal
Deniz Bozkurt
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oktay Dener
Vahdet Çakar
Mehmet Önder
Dilara Yüzer
Aslı Nişancı
Turgut Tunçalp
Fatma Edizer
Çağatay Ulusoy
Başar Doğusoy
Bekir Tosun
Burak Haktanır