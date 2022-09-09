Bugün Kanal D'de Recep İvedik 3 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Recep İvedik 3 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? merak ediyor. Peki, Recep İvedik 3 nerede çekildi? Recep İvedik 3 hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...

Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik 2'nin devam filmidir. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenmiştir. Recep İvedik 3 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir?

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekilmiştir. Recep İvedik 3 filminde Recep İvedik karakterinin yaşadığı mahalle Güngören'dir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Zeynep Çamcı

Sevim Yatlılar

Mehmet Yumurtacı

Volkan Cal

Deniz Bozkurt

Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oktay Dener

Vahdet Çakar

Mehmet Önder

Dilara Yüzer

Aslı Nişancı

Turgut Tunçalp

Fatma Edizer

Çağatay Ulusoy

Başar Doğusoy

Bekir Tosun

Burak Haktanır