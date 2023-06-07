Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu ne? Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu!

Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Recep İvedik filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu ne? Recep İvedik 2 oyuncuları! Detaylar haberimizde..

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU!

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik Recep İvedik'in Babaannesi

Efe Babacan - Hakan İvedik Recep İvedik'in kuzeni

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Kasiyer

Aysan Sümercan - Yoga Hocası