Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu ne? Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu!
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Recep İvedik 2 filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Recep İvedik 2 filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik filmi konusu ne? İşte detaylar...
Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Recep İvedik filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu ne? Recep İvedik 2 oyuncuları! Detaylar haberimizde..
RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?
Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.
RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU!
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Gülşen Özbakan - Pakize İvedik Recep İvedik'in Babaannesi
Efe Babacan - Hakan İvedik Recep İvedik'in kuzeni
Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem
Asiye Dinçsoy - Yakuza
Zeynep Çamcı - Kasiyer
Aysan Sümercan - Yoga Hocası