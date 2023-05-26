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Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi?

Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi?

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Recep İvedik, Şahan Gökbakar'ın aynı isimli karakteri canlandırdığı komedi filminin ilk serisi merak edildi. Peki, Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi?

Recep İvedik 1'de yolda cüzdanını düşüren Antalya'lı bir is adaminin pesinde yola koyulur ve Antalya'ya gider. Dönüşte otobüse binmek üzere olan Recep, çocukluk aşkı Sibel'i bir tur otobüsünde görür ve kendini ona beğendirmeye calışır. Peki, Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi?

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN ÇIKTI?

Gösterime giriş tarihi: 22 Şubat 2008

Konusu:

Recep İvedik 1'de yolda cüzdanını düşüren Antalya'lı bir is adaminin pesinde yola koyulur ve Antalya'ya gider. Dönüşte otobüse binmek üzere olan Recep, çocukluk aşkı Sibel'i bir tur otobüsünde görür ve kendini ona beğendirmeye calışır.

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