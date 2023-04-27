Recep İncecik kimdir? Recep İncecik'in hayatı ve biyografisi

Mutfak sanatlarına olan ilgisi çocukluğunda başlayan ve ürettikleri ile adından söz ettiren Recep İncecik hakkında detayları derledik. Recep İncecik kimdir, sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Şef Recep İncecik kaç yaşında, nereli? Recep İncecik nerede eğitim aldı, mesleği nedir? İşte, araştırmacı ve şef kimlikleriyle öne çıkan Recep İncecik hakkında merak edilen sorunların yanıtları...

Recep İncecik kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Türk bir şef, gastronom, gazeteci ve yemek kültürü araştırmacısı olan Recep İncecik kaç yaşında, nereli? Recep İncecik'in mesleği nedir? Recep İncecik nerede eğitim aldı?

RECEP İNCECİK KİMDİR?

1970 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini memleketinde tamamladı. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde başladığı üniversite eğitimini 1990 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

Üniversite yıllarından itibaren yayıncılık faaliyetinin içerisinde yer aldı. Aylık düşünce, araştırma ve haber dergisi Genç Akademi'yi yayınladı. Dönemin en etkili fikir dergilerinden olan Genç Akademi'de usta kalemlerin, akademisyenlerin yazılarını yayınladı, makaleler kaleme aldı.

Yine aylık olarak yayınlanan Ekonomi Politika Dergisi'ni kurdu ve yayınladı. Haftalık yayınlanan Dünya Gündemi gazetesiyle yayıncılık faaliyetini sürdürdü. Bu yayınların hem kurucusu hem de yazarı ve yöneticisi olarak yer aldı.

Uzun yıllar yayınını sürdüren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) bir yayın organı olan Bizim Gazete'yi 2019 yılında devralarak İttifak Gazetesi adıyla yayınlamaya devam etti. Halen günlük olarak yayınını sürdüren İttifak Gazetesi'nin imtiyaz sahibidir.

İmtiyaz sahipliğini sürdürdüğü günlük olarak basılan İttifak Gazetesi'ni ittifakgazetesi.com adresinde etkili bir internet haber sitesine dönüştürdü. Hem basılı hem de dijital bir yayın organı olarak faaliyetini sürdüren İttifak Gazetesi, her gün on binlerce okura ulaşmaktadır.

RECEP İNCECİK'İN ARAŞTIRMALARI VE FAALİYETLERİ



Uzun yıllardır yayıncılık, dergicilik ve reklam ajansı faaliyeti yürütmekte, aynı zamanda televizyon için program ve belgeseller de çekmektedir. Günlük yazıları, makaleleri ve yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda kitabın editörlüğünü de üstlenmiştir.

Yayıncılık dışında aynı zamanda bir kültür insanı olarak geleneksel Türk mutfağı üzerine çalışmaktadır. Çocukluğundan bu yana yemek kültürüne merak salmıştır. Adana'nın zengin kebap kültürünü, bir süre yaşadığı Gaziantep'te daha da geliştirme imkânı bulmuştur. Bir merak ve arayış olarak başladığı yemek yapmak zamanla profesyonel bir tercihe dönüşmüştür.

1990'lı yıllarda tanıştığı ve ölümüne kadar yakın dostluk yürüttüğü gazeteci-yazar ve kültür adamı Mehmet Şevket Eygi'den kadim Türk-İslam kültürünün inceliklerini keşfetmiş ve uzun yıllar yeme-içme üzerine etkileşim içerisinde olmuşlardır. Sultanahmet semtinde komşuluk da yaptığı Eygi'ye seyahatlerinde ve programlarında eşlik etmiş, onun zengin birikimini yeni nesillere aktarımında rol üstlenmiştir.

Mutfak sanatları ve Türk yemekleri konusundaki ilgisi ve çalışmaları onu profesyonel lokanta işletmeciliğine de yönlendirmiş ve 1994'te İstanbul'un tarihi ve turistik merkezi Sultanahmet'te açtığı Sultan Köşesi isimli restoranı günümüzde de faaliyetini sürdürmektedir.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam eden Sultan Köşesi'nde, ağırlıklı olarak Osmanlı mutfağından örnekler sunmakta ve tarihi Türk yemeklerini günümüz damak zevkine uygun şekilde yeniden üretmektedir. Osmanlı saray mutfağının az bilinen, unutulan, varlığını yitiren tat ve yemeklerini günümüze taşımakta ve bu yönde hem teorik hem pratik çabalar sergilemektedir.

Osmanlı sarayında pişen ve asırlar öncesine ait yemekleri misafirleri tarafından çok beğenilmektedir. Son yıllarda kaynaklara yönelmiş ve başta el yazması yemek kitapları olmak üzere Osmanlı dönemi yemek kitaplarından az bilinen tarifleri yeniden üretme çabası içerisine girmiştir. Sultan Köşesi Restoranı bünyesinde kurduğu Tarihi Yemek Kitapları koleksiyonundaki kitap sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Pandemi döneminde yemeklerini özleyen restoran müdavimleri için "Yemek Akademisi" adıyla açtığı YouTube kanalını tarihi Türk yemeklerini tanıtmak ve geniş kitlelere ulaştırmak için aktif olarak kullanmaktadır. Burada tarifler vermekte, tarihi yemekleri yeniden üretmekte, meraklıların sorularını yanıtlamaktadır.

Yayıncılık faaliyeti yanında son yıllarda mutfak kültürüne ve tarihi Türk yemeklerine odaklanmış ve bu amaçla yurt içinde ve dışında festival, atölye çalışmaları ve yarışmalarda konuk, jüri ve katılımcı olarak yer almaktadır. Osmanlı Saray Mutfağı uzmanı olarak yeni şefler yetiştirmekte, yurt içinde ve dışında eğitimler vermektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Bilge Türk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Telif Hakları Derneği (THD) kurucusudur.