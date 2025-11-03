Haberler

Recep Burhan Ataman kimdir? Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman kim tarafından, neden saldırıya uğradı?

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırının nedeni ve failleri hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ataman'ın durumu ve saldırının detayları merak konusu oldu. Peki, Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman kimdir? Recep Burhan Ataman'a kim saldırı düzenledi? Recep Burhan Ataman neden saldırıya uğradı? Detaylar...

Sosyal medya dünyasında kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edinen 22 yaşındaki Recep Burhan Ataman, İstanbul Kağıthane'de yaşanan trajik bir olayla gündeme geldi. Cadılar Bayramı partisinden dönerken trafikte çıkan tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayan Ataman, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Recep Burhan Ataman kimdir? Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman kim tarafından, neden saldırıya uğradı?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR?

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, özellikle gençler arasında sosyal medya platformlarında kısa sürede dikkat çeken bir isim haline geldi. İstanbul'da yaşayan Ataman, gece hayatı, etkinlikler ve sosyal çevre üzerine paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Eğlence ve yaşam tarzı odaklı paylaşımlarıyla gençler arasında "fenomen" olarak tanınan Ataman, aynı zamanda İstanbul gece yaşamına dair içerikleriyle de biliniyor.

RECEP BURHAN ATAMAN KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Recep Burhan Ataman 2003 doğumlu olup, 22 yaşındadır. İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Ataman, sosyal medya üzerinden kazandığı popülerlikle özellikle genç takipçiler arasında öne çıkıyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan Ataman, eğlence ve yaşam tarzı içeriklerinin yanı sıra takipçileriyle aktif bir iletişim sürdürüyor.

RECEP BURHAN ATAMAN'A KİM SALDIRDI?

1 Kasım 2025 gecesi İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda, Recep Burhan Ataman, iki arkadaşıyla Cadılar Bayramı partisinden dönerken trafikte tartıştığı bir kişi tarafından hedef alındı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi 18 yaşındaki Muhammet K. olarak tespit edildi. Saldırının ardından Muhammet K. gözaltına alındı ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Olayda adı geçen diğer iki kişi Emirhan Y. ve Ömer Faruk Y. ise soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

RECEP BURHAN ATAMAN NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Olayın detayları, saldırının trafikte çıkan tartışmadan kaynaklandığını gösteriyor. Ataman ve arkadaşlarının trafikte başka bir araçla yaşadığı anlaşmazlık, kısa süre sonra silahlı saldırıya dönüştü. Alınan bilgilere göre, saldırgan tartışmanın ardından silahını çekerek Ataman'a ateş etti. Tek kurşunla ağır yaralanan Ataman, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Soruşturma sırasında, zanlının silahı mezarlığa attığını söylediği ancak yapılan aramalarda silahın bulunamadığı belirtildi. Ayrıca, Ataman'ın geçmişte "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi adli kayıtlara sahip olduğu öğrenildi. Bu durum, saldırının tetiklenmesinde geçmiş olayların da etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
