Recep Baştuğ kimdir? Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Recep Baştuğ geliyor. Recep Baştuğ'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

RECEP BAŞTUĞ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir müddet özel bir firmada Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, 1 Eylül 2019 itibarıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine ve Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Recep Baştuğ, aynı zamanda Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

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