Türkiye'nin en çok okunan teknoloji platformlarından biri olan ve Recep Baltaş'ın da yüzü olduğu Technopat'dan dün akşam bir duyuru geldi. Recep Baltaş'ın ayrılığına işaret eden açıklama hakkında Recep Baltaş Technopat'dan neden ayrıldı? Recep Baltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları gündem oldu. İşte detaylar…

RECEP BALTAŞ TECHNOPAT'DAN NEDEN AYRILDI?

Konu hakkında Recep Baltaş'tan açıklama gelmezken dün akşam Technopat'ın sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı: "? Kamuoyunun bilgisine;

12 yıldır teknoloji yayıncılığı yapan ve çizgisini bu uzmanlık alanı dışına çıkarmamış olan Technopat.net'te idari bir ayrılık yaşadığımızı kamuoyuna duyururuz.

Kurumumuzda yazı işleri müdürü göreviyle çalışan Sn. Recep Baltaş'ın sosyal medyada yaptığı bazı siyasi paylaşımlar kurumumuza zarar verme noktasına geldiği için yollarımızı ayırma kararı aldık. Technopat'ın yayın çizgisi dün olmadığı gibi bugün ve yarın da herhangi bir siyasi, ideolojik kişi, kurum ya da toplulukla ilişkilenmeyecektir.

Uzmanlık alanımız olan teknoloji sektöründeki durumları, yeni gelişmeleri en doğru ve kolay anlaşılır şekilde okurlarımıza ve takipçilerimize aktarmaya, sektörümüze şimdiye kadar olduğu gibi katkı sunmaya devam edeceğiz.

Bu süreç içinde hem şirket çalışanları olarak hem de kurumsal olarak böyle bir niyetimiz olmasa da üzdüğümüz, kırdığımız, vicdanını yaraladığımız her kim varsa, amasız, fakatsız özür diliyoruz."

RECEP BALTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şu anda "Technopat" kurucularından olan Recep Baltaş 36 yaşındadır ve teknoloji ve bilim konularında içerik üretmektedir.

Trakya üniversite'sinde okuyup "Almanca öğretmenliği" bölümünden mezun olmuştur.

Recep Baltaş'ın bilgisayarla tanışması 2000'li yıllara dayanan yazar, 2007'de CHIP ve Level dergilerinin yanında CHIP Online için de makaleler yazdı ve 2010'da Türkiye'nin en çok satan teknoloji dergisi CHIP'in donanım editörü oldu. Technopat'ın kuruluşundan itibaren, bilgisayar donanımı, yazılım, akıllı telefonlar, oyunlar ve diğer teknolojik konularda düzenli makaleler ve incelemeler yazarak Türkiye'deki teknoloji meraklılarına değerli bilgiler sunmuştur.