Mübarek üç ayların ilki Recep ayında zikir çekmek oldukça sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayının ilk 10 gününde, orta 10 gününde ve son 10 gününde her gün yüz kere çekilecek zikirler mevcuttur. Peki, Recep ayında çekilecek zikirler nelerdir? Recebi Şerif ayının ilk 10 gününde çekilecek zikirler neler? Recep ayı zikirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Alimler Recep ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100'er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım. Peki, Recep ayının ilk 10 gününün zikirleri nedir? Recebi Şerif ayının ilk-orta-son 10 gününde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Yazılışı ve okunuşu nedir?

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

Recep ayı 23 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde başlamıştır. Recep ayının son günü ise 20 Şubat Pazartesi gününe denk gelmektedir.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

2023 RECEP AYI BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 10 GÜNLERİ NE ZAMAN?

Recep ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100'er defa farklı zikirler çekiliyor. 2023 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

Recep Ayı 2023 ilk 10 günü ne zaman : 23 Ocak Pazartesi - 1 Şubat Çarşamba

23 Ocak Pazartesi - 1 Şubat Çarşamba Recep Ayı 2023 ikinci 10 günü ne zaman : 2 Şubat Perşembe - 11 Şubat Cumartesi

2 Şubat Perşembe - 11 Şubat Cumartesi Recep Ayı 2023 üçüncü 10 günü ne zaman : 12 Şubat Pazar - 21 Şubat Salı

RECEP AYI 2023 İLK 10 GÜNÜ (23 OCAK-1 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ilk 10 gününde 100 kere [Sübhanelhayyilgayyûm] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2023 İKİNCİ 10 GÜNÜ (2 ŞUBAT-11 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Sübhanellahilehadissamed] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2023 ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ (12 ŞUBAT-21 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Sübhanellahirrauf] zikri çekiliyor.