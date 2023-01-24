Recep ayı orucu ne zaman tutulur 2023? Recep ayının ilk 3 gün orucu hangi gündür? Recebi Şerif ayının tüm oruç tutulacak günleri neler?

Herkesin Recebi Şerif ayı mübarek olsun. Mübarek 3 ayların gelmesiyle birlikte vatandaşlar 3 ayların birincisi olan Recep ayında hangi günler oruç tutmak faziletlidir merak ediyor. Sizler için Recep ayının tüm oruçlarını ve tarihlerini paylaşacağız. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin. Peki, Recebi Şerif ayının tüm oruçları ve günleri nelerdir? İşte bilgiler...

3 ayların ilki olan Recebi Şerif ayında oruç tutmak oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Birçok fazileti ve sevabı bulunan Recep ayı oruçları hangi gün tutulur sizler için araştırdık. Peki, Recep ayı orucu ne zaman tutulacak 2023? Recep ayının ilk gün orucu hangi gündür? İşte bilgiler...

2023 RECEP AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi

23 Ocak 2023 Pazartesi Recep ayının 1. gecesi : 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece

22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece Recep ayının 2. günü : 24 Ocak 2023 Salı

24 Ocak 2023 Salı Recep ayının 2. gecesi : 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece

23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece Recep ayının 3. günü : 25 Ocak 2023 Çarşamba

25 Ocak 2023 Çarşamba Recep ayının 3. gecesi : 24 Ocak'ı 25 Ocak'a bağlayan gece

RECEP AYINDA TUTULACAK ORUÇLAR NELERDİR?

Recep ayında tutulması tavsiye edilen ilk 3 gün oruç 23 Ocak, 24 Ocak ve 25 Ocak tarihlerindedir. Bu nafile oruçlardan en önemli olanı Recebin ilk gün orucudur. Recep ayının ilk gün orucu 23 Ocak Pazartesi günü tutulmaktadır. Yani sahura 22 Ocak Pazarı 23 Ocak Pazartesiye bağlayan gece kalkılacaktır. Şimdi ilk 3 gün oruç tarihlerini yazalım.

- Receb ayı 1. gün oruç tarihi : 23 Ocak Pazartesi

23 Ocak Pazartesi - Receb ayı 2. gün oruç tarihi : 24 Ocak Salı

24 Ocak Salı - Receb ayı 3. gün oruç tarihi : 25 Ocak Çarşamba

Bunlara ek olarak hicri ayların 13. 14. 15. günleri de Eyyâm-ı Biyd oruçları tutulmaktadır. Recep ayındaki Eyyâm-ı Biyd oruç günleri şu şekilde:

- Recep ayı 13. günü : 4 Şubat 2023 Cumartesi

4 Şubat 2023 Cumartesi - Recep ayı 14. günü : 5 Şubat 2023 Pazar

5 Şubat 2023 Pazar - Recep ayı 15. günü : 6 Şubat 2023 Pazartesi

RECEP AYI İLK GÜNLERİ ORUÇ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır. " buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)

- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: " Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır. " Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)

- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: " Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir. " (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.