Recep ayı ne zaman 2023? Recebin ilk günü ve ilk gecesi hangi gün, ayın kaçında? Recep ayına kaç gün kaldı?

Mübarek 3 aylara sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 3 ayların ilk ayı olan Recebi Şerif ayı ne zaman başlayacak, ilk günü hangi gündür merak ediyor. Peki, Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman? İşte Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi tarihi...