Recep ayı ne zaman 2023? Recebin ilk günü ve ilk gecesi hangi gün, ayın kaçında? Recep ayına kaç gün kaldı?
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Mübarek 3 aylara sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 3 ayların ilk ayı olan Recebi Şerif ayı ne zaman başlayacak, ilk günü hangi gündür merak ediyor. Peki, Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman? İşte Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi tarihi...
Recep ayı Cemaziyelahir ayından sonra gelen Hicri aydır. Recep ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Peki, Recep ayı ne zaman 2023? Recebin ilk günü ve ilk gecesi hangi gün, ayın kaçında? Recep ayına kaç gün kaldı?
RECEB AYI NE ZAMAN?
2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.
Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi
Recep ayının 1. gecesi : 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece
Recep ayının son günü : 20 Şubat 2023 Pazartesi
Recep ayının son gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece
RECEP AYINA KAÇ GÜN VAR?
Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihindedir. Recep ayına 7 gün kaldı. 1 hafta sonra Recep ayına girmiş olacağız.