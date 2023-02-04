Recep ayı Eyyâm-ı Biyd orucu ne zaman tutulur 2023? Bu yıl Recep ayı 13. 14. 15. günleri hangi güne denk geliyor? Eyyamı Biyz orucu faziletleri neler?

Recep ayınız mübarek olsun. Mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayında 13 14 ve 15. günler oruç tutmak çok sevaptır. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri denmektedir ve bu günleri oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Peki 2023 yılı için Receb-i Şerif ayında Eyyâm-ı biyd günleri ne zaman? Recep ayı Eyyâm-ı Biyd orucu ne zaman tutulur 2023? İşte tarihleri...

Recep ayı 13 14 15. günü ne zaman 2023? Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri hangi güne denk geliyor, geceleri ne zaman?

Eyyamı biyd ne zaman? Eyyamı biyd oruçları hangi gün tutulacak? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Mübarek 3 aylarda tutulması teşvik edilen oruçlardan birisi Eyyâm-ı biyd oruçlarıdır. Eyyâm-ı biyd Hicri aylarında 13. 14. ve 15. günlerine denilmektedir. Peki 2023 yılı içerisinde Recep ayında Eyyâm-ı biyd oruç günleri hangi güne denk geliyor? Tarihleri belli mi? Cevaplar haberimizde...

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle 2023 yılında Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 4 Şubat, 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani bugünden itibaren Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 4 Şubat 2023 Cumartesi

4 Şubat 2023 Cumartesi Recep ayı 14. günü : 5 Şubat 2023 Pazar

5 Şubat 2023 Pazar Recep ayı 15. günü : 6 Şubat 2023 Pazartesi

NOT = Eyyamı Biyd oruçlarını tutmak isteyenler için oruç günleri 4-5-6 Şubat 2023 Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleridir.

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR? (DİYANET)

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir."

(Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)