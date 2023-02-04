Mübarek Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor merak edildi. Bu günler Eyyamı biyd günleri olarak da adlandırılıyor. Peki, Recep ayı 13 14 15. günü ne zaman 2023? Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri hangi güne denk geliyor, geceleri ne zaman? İşte günler ve takvimleri...

Diyanet takvimine göre Recep ayı 13. günü 14. günü ve 15. günü ne zaman denk geliyor sizler için paylaşacağız. Recep ayının 13-14-15. günlerinde Eyyamı biyd orucu tutmak oldukça sevaptır. Peki, Recep ayı 13 14 15. günü ne zaman 2023? Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

RECEP AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.

2023 Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi

23 Ocak 2023 Pazartesi 2023 Recep ayının son günü : 20 Şubat 2023 Pazartesi

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

Recep ayının 13. 14. 15. günleri sırasıyla 4 Şubat - 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Yani 2023 yılında Recep ayının 13. günü 4 Şubat Cumartesi, 14. günü 5 Şubat Pazar, 15. günü ise 6 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle 2023 yılında Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 4 Şubat, 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani bugünden itibaren Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2023 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 4 Şubat 2023 Cumartesi

4 Şubat 2023 Cumartesi Recep ayı 14. günü : 5 Şubat 2023 Pazar

5 Şubat 2023 Pazar Recep ayı 15. günü : 6 Şubat 2023 Pazartesi

NOT = Eyyamı Biyd oruçlarını tutmak isteyenler için oruç günleri 4-5-6 Şubat 2023 Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleridir.

2023 RECEP AYI 13-14-15 GÜNLERİ VE GECELERİ TAKVİMİ!

2023 Recep ayının 13-14-15 günleri ve tarihleri:

Recep ayının 13. günü : 4 Şubat Cumartesi 2023

Recep ayının 14. günü : 5 Şubat Pazar 2023

Recep ayının 15. günü : 6 Şubat Pazartesi 2023

2023 Recep ayının 13-14-15 geceleri ve tarihleri:

Receb ayının 13. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 14. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 15. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR? (DİYANET)

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).