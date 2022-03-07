Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde cuma günü meydana gelen olayda, kendisine ait iş yerinde yakın arkadaşları ve dostlarıyla toplantı yaptığı öğrenilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, iddiaya göre temizliğini yaptığı tabanca ateş aldı. Recep Altepe kimdir? Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kimdir?

RECEP ALTEPE KİMDİR?

Doğum tarihi: 1959

63 yıl yaşında

Bursa, Türkiye

1959 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra 1983 yılında kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işleri yaptı.

Refah Partisi İl Yöneticiliği, İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı, Fazilet Partisi Genel Merkez Müfettişliği yaptı.

1994 ve 1999 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği´ne seçildi. Seçilerek üst üste iki dönem bu görevleri yürüttü. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri´nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları´nda görev yaptı.

2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Osmangazi Belediye Başkanlığına, 2009 ve 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde ise AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Askerlik arkadaşı olduğunu ifade ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 2017'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti

Haberler.com - Gündem