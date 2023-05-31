Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Recep Akdağ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Recep Akdağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Akdağ kimdir? Recep Akdağ kaç yaşında, nereli? Recep Akdağ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Recep Akdağ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Recep Akdağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Recep Akdağ kimdir? Recep Akdağ kaç yaşında, nereli? Recep Akdağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

RECEP AKDAĞ KİMDİR?

Recep Akdağ (d. 8 Mayıs 1960, İspir, Erzurum); Türk hekim ve siyasetçidir.

Sağlık Bakanı. 2002-2013 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevini sürdüren Akdağ, 3 yıllık aradan sonra Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Sağlık Bakanı olarak yer almıştır. 19 Temmuz 2017'de yapılan kabine revizyonuyla başbakan yardımcısı olmuştur. Bu görevi de 9 Temmuz 2018'de bitmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri hariç, 2002 yılından beri yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili olarak meclise girmiştir.

Erken yaşamı ve kariyeri

Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960 tarihinde Yahya ve Zekiye Akdağ çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 1999'da profesör oldu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan, 9 adet makalesi bulunmaktadır. 1996'da İstanbul Tabip Odası'ndan "Yılın Makalesi" ödülünü aldı. İngilizceyi iyi düzeyde bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

Sağlık Bakanlığı

Recep Akdağ ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu görüşme esnasında.

2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise giren Akdağ, Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde Sağlık Bakanı olarak yer aldı. Gül'ün istifa etmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Sağlık Bakanlığı görevine devam etti. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise giren Akdağ, Erdoğan tarafından kurulan 60. ve 61. Türkiye Hükûmeti'nde görevine devam etti. 24 Ocak 2013 tarihinde görevini Mehmet Müezzinoğlu'na devretti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremedi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Erzurum milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi. " Refik Saydam'dan sonra en uzun süre görev yapan Sağlık Bakanı'dır.

Günümüzde

2011 yılı Mayıs ayında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Batman Bölge Devlet Hastanesine gitmiş ve çalışanların sorunlarını dinlemiştir. Personelle birlikte yemek yiyen Akdağ'a çalışanlar sorunlarını iletmeye başladıklarında, görme engelli Nurullah Mehmetoğlu isimli çalışan "Biz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz" demesi üzerine, Akdağ, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun değil mi?" diye sorması ve yanıtlaması medyada geniş yankı bulmuştur. Sonrasında görme engelli Mehmetoğlu'nu arayarak "İş vermişiz daha ne yapalım" sözleri için özür diledi ve iş yorgunluğuyla bu sözleri sarf ettiğini ifade etti.

Bakanlık görevini bitirdikten sonra daha önce de birçok kez Türkiye'deki sağlık reformunu anlatmak için çağrıldığı Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde ders vermiştir. Kendisiyle yapılan söyleşilerde Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dan daha iyi olduğunu söylemiştir.