Recep ayınız mübarek olsun! Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı. Mübarek 3 aylarda oruç tutmak oldukça sevaptır. Aynı şekilde Recep ayında da oruç tutmanın büyük sevapları var. Özellikle Receb'in ilk perşembe gününü oruçlu geçirmenin faziletleri merak ediliyor. Peki, Recep ayının ilk perşembe orucu ne zaman tutulur, hangi güne denk geliyor?

Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nedir? Receb'in ilk perşembesi oruç tutulur mu? İlk perşembe tutulan oruç hakkında hadisi şerif var mı? Receb-i Şerif'in ilk Perşembe orucu ne zaman tutulur 2023? Recep ayının ilk Perşembe günü oruç tutuluyor mu, hadis var mı, hangi gün? Detaylar haberimizde...

RECEP AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi

Recep ayının 1. gecesi : 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece

Recep ayının 2. günü : 24 Ocak 2023 Salı

Recep ayının 2. gecesi : 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece

Recep ayının 3. günü : 25 Ocak 2023 Çarşamba

Recep ayının 3. gecesi : 24 Ocak'ı 25 Ocak'a bağlayan gece

RECEB-İ ŞERİF AYININ İLK PERŞEMBE GÜNÜ ORUCU (26 OCAK 2023)

Recep ayının ilk perşembe günü 26 Ocak Perşembe 2023 oruç tutmanın fazileti hakkında Hadis-i Şerif'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre:

"Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'âlâ üzerine bir hak olur." buyurmuştur.

(Kaynak : es-Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Abdülkâdir el-Geylani, el-Ğunye)

2023 RECEP AYININ İLK PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının ilk perşembe günü 26 Ocak 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yani ilk perşembe 2 gün sonra oluyor. Eğer ilk perşembe gününü oruçlu geçirmek isteyenler varsa yarın sahura kalkmalı ve niyet etmeliler. Bu arada 2 gün sonra akşam namazı ile birlikte Regaip kandiline de giriş yapmış olacağız. Yani orucunuzu açtığınızda Regaip Kandili gecesini de idrak etmiş olacağız. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul eylesin. Amin...

Recep ayının ilk perşembe günü : 26 Ocak Perşembe 2023

Recep ayının ilk perşembe gecesi : 26 Ocak Çarşambayı 26 Ocak Perşembeye bağlayan gece