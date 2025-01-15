İslam âlimleri, Receb-i Şerîf ayını tövbe, dua ve zikirlerle değerlendirmek gerektiğini sık sık vurgulamıştır. Bu özel ayın 15. gecesi, günahlardan arınma ve hayır kapılarını aralama adına büyük önem taşıyor. Müslümanlar, Recep ayının 15. gecesi hangi ibadetlerin yapılacağını ve hangi zikirlerin çekileceğini merak ediyor. Peki, Receb-i Şerîf ayının 15. Gecesi yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler nelerdir?

RECEP AYININ 15. GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1. Nafile Namaz Kılmak

Bu geceyi namaz kılarak ihya edebilirsiniz. Kılınacak nafile namaz şu şekilde olabilir:

a) İki Rekatlık Namaz (Genel Na­file Namaz)

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Recep ayının 15. gecesi namazı kılmaya."

Her Rekatta:

Fatiha Suresi'nden sonra 3 veya daha fazla İhlas Suresi okunabilir.

Dileyen başka sureler de okuyabilir (örneğin, Fatiha'dan sonra Ayetü'l-Kürsi veya Kafirun Suresi okunabilir).

Namazdan sonra eller açılıp dua edilir ve Allah'tan bağışlanma dilenir.

b) Recep Ayına Özel 12 Rekat Namaz

Kılınışı:

İki rekatta bir selam verilir.

Her rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur.

Namaz Sonunda:

100 defa "Subhanallahi ve'l-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" zikirlerini çekebilirsiniz.

RECEP AYININ 15. GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Bu gecede bolca zikir çekmek, Allah'ı anmak ve bağışlanma dilemek önemlidir. Tavsiye edilen zikirler:

Kelime-i Tevhid:

Lâ ilâhe illallâh (Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur.)

100 veya daha fazla kez tekrarlanabilir.

İstiğfar (Bağışlanma Dilemek):

Estağfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Günde en az 100 defa istiğfar çekmek tavsiye edilir.

Salavat-ı Şerife:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) bol bol salavat getirilebilir.

Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim:

Bu tesbih, Allah'ı yüceltmek ve O'na hamd etmek için en faziletli zikirlerden biridir.