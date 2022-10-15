Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra'nın belediye başkanı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Recai Çakır hangi partiden? Amasra belediye başkanı Recai Çakır kimdir? İşte detaylar...

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Amasra'nın belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almaktadır. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra Belediye Başkanı kim? Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kimdir? Detaylar haberimizde...

RECAİ ÇAKIR HANGİ PARTİDEN?

Recai Çakır 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın Amasra Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI RECAİ ÇAKIR KİMDİR?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır. Recai Çakır 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın Amasra Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.