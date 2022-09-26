Müslümanlar için önemli aylardan biri de Rebiülevvel ayıdır. Rebiülevvel ayının fazileti ve anlamı nedir merak ediliyor. Rebiülevvel ayı ne demek, ne yapılmalı sorularına yanıt aranıyor. Rebiülevvel ayında ne yapılmalı sorusu araştırılıyor. Peki, Rebiülevvel ayının fazileti ve anlamı nedir? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayında ne yapılmalı?

Rebiülevvel ayı ne demek ve Rebiülevvel ayında ne yapılmalı soruları araştırılıyor. Rebiülevvel ayının fazileti ve anlamı nedir merak ediliyor. İslam aleminde önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı anlamı nedir ve faziletleri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Rebiülevvel ayının fazileti ve anlamı nedir? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayında ne yapılmalı? Detaylar haberimizdedir…

REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ VE ANLAMI NEDİR?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

REBİÜLEVVEL AYINDA GERÇEKLEŞEN TARİHÎ OLAYLAR

İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmuyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.