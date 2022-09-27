Müslüman aleminin önemli aylarından biri olan Rebiülevvel ayı ile ilgili merak edilenler var. Vatandaşlar merakla Rebiülevvel ayı hakkında bilgi öğrenmek istiyorç. Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayına girdik mi? Rebiülevvel ayı başladı mı? Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek?

Rebiülevvel ayı 2022 ne zaman? Sorusu son günlerde arama motorlarında merakla araştırılmakta. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı hakkında merak edilen oldukça şey var. Hicri takvimin 3.ayı olan Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayına girdik mi? Rebiülevvel ayı başladı mı? Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek?

REBIÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?

Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylar

İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmuyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.