Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi? Rebiülevvel ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
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Hicri takvime göre her yılın üçüncü ayı olarak idrak edilen Rebiülevvel ayın başladı. Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi ve Rebiülevvel ayı ile ilgili hadisler nelerdir merak ediliyor. Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi ve Rebiülevvel ayı ile ilgili hadisler neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi? Rebiülevvel ayı ile ilgili hadisler nelerdir? Detaylar haberimizdedir…
REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ HADİSLER NELERDİR?
- Bizi bir Rebiülevvel ayına daha ulaştıran Allah'a (c.c) hamd olsun.
- Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.
- Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı olarak bilinen gül kokulu ay hoş geldin…
- Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.
- Allah'ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım Aminn…
- Ruhum Sana Aşık, Sana Hayran Efendim! Bir Ben Değil Alem, Sana Aşık Efendim! Fahri Kâinat Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Dünyaya Teşrif Ettiği Mübarek 'Rebiülevvel Ayı' Hepimize Hayırlar Getirsin İnşallah.
- Rebiülevvel ayına ayrı bi muhabbetimiz vardır, serveri âlem resulü ekrem efendimiz âleyhisselamın dünyayı şereflendirdiği bu ayı bezm-i âlem vâlide sultanın beyti ile selâmlayalım… Muhâbbetten Muhammed Oldu Hâsıl, Muhammedsiz Muhâbbetten Ne Hâsıl…
- Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.
- Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla dünyamızı aydınlatan, Müslümanlara İslam dinini en güzel haliyle yaşamayı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in şereflendirdiği bir aydır.