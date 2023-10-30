Realme İsrail malı mı? Realme hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Realme İsrail malı mı? Realme hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Realme markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Realme İsrail malı mı? Realme hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

REALME HANGİ ÜLKENİN MALI?

Realme (realme olarak stilize edilmiş), Shenzhen merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Marka, 4 Mayıs 2018'de, daha önce Oppo Electronics'in Başkan Yardımcısı olan Sky Li tarafından Oppo'nun alt markası olarak kuruldu. Ana ürünleri akıllı telefonlar olmakla birlikte kulaklık, akıllı saat, akıllı bileklik, televizyon ve IoT ürünleri de üretir. Oppo, Vivo, iQOO ve OnePlus markalarının da sahibi olan BBK Electronics'in alt kuruluşudur.

Realme ilk olarak 2010 yılında Çin'de "OPPO Real" olarak ortaya çıktı. 2018 yılında OPPO'dan ayrılana kadar bir alt marka olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Daha sonra BBK Elektronics altında kendi markasını kurdu.

30 Temmuz 2018 tarihinde, OPPO eski başkan yardımcısı Sky Li, OPPO'dan istifasını açıkladı ve Çin merkezli mikroblog sitesi Weibo'da bağımsız bir marka olarak realme'yi kurma niyetini açıkladı. Gelecekte, realme markasının güçlü performans ve şık tasarımı birleştiren cep telefonlarına odaklanacağını ve gençlere uygun fiyatlı "teknoloji" ve "güzellik" içeren neşeli bir yaşam sunacağını söyledi.

15 Kasım 2018'de realme yeni bir logo tanıttı.

Haziran 2019'da realme Avrupa pazarına girişini resmen açıkladı.

Temmuz 2019 itibarıyla realme, Çin, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Avrupa dahil 20 pazara başarıyla girdi.Aynı süreçte 16 Temmuz 2019'da Türkiye Twitter hesabından "..artık Türkiye'de!" açıklaması yapıldı, ancak websitelerinden yapılan açıklamayla girişim kısa süreliğine durduruldu. Markanın Türkiye resmi instagram hesabından 27 Aralık 2019'da yapılan "Merhaba, biz geldik. Üstelik abartmaya geldik." açıklamasını takiben Ocak 2020'de Türkiye pazarına giriş yaptı. Ağustos 2019'da, realme dünya çapında 10 milyon kullanıcıyı geçti.

GT2 serisiyle artık Apple ve Samsung gibi firmalara rakip amiral gemileri ürettiğini duyurdu. Dünyanın ilk 2K Düz AMOLED ekranına sahip telefonu olma özelliğini taşımaktadır.

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