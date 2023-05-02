Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Sociedad - Real Madrid maçı şifresiz mi?
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İspanya La Liga hedefine ulaşmak isteyen Real Sociedad - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Sociedad - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman?
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Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Real Sociedad-Real Madrid Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.
Real Sociedad-Real Madrid Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Real Sociedad ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak.