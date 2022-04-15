Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Sociedad - Real Betis maçı şifresiz mi?
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İspanya 1. Lig maçında Real Sociedad - Real Betis karşı karşıya geliyor. Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Real Sociedad - Real Betis maçı şifresiz mi?
İspanya 1. Lig maçında Real Sociedad - Real Betis maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Real Sociedad - Real Betis maçıReale Arena stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Sociedad - Real Betis maçı şifresiz mi? Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Real Sociedad - Real Betis maçı 15 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da Reale Arenastadında oynanacak.
Real Sociedad - Real Betis maçı Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacaktır.
Real Sociedad - Real Betis maçını şifreli bir şekilde Smart Spor kanalından izleyebilirsiniz.
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