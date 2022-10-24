Real Oviedo - Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Real Oviedo - Malaga maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal?

İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Real Oviedo - Malaga arasında oynanacak. Peki, Real Oviedo - Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Real Oviedo - Malaga maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal? İşte maç saati ve detayları...