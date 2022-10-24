Real Oviedo - Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Real Oviedo - Malaga maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal?
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İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Real Oviedo - Malaga arasında oynanacak. Peki, Real Oviedo - Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Real Oviedo - Malaga maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal? İşte maç saati ve detayları...
Real Oviedo - Malaga maçı saat kaçta? Real Oviedo - Malaga maçı bugün mü? Real Oviedo - Malaga ne zaman başlayacak? Real Oviedo - Malaga hangi kanalda, maç şifresiz mi?
Real Oviedo - Malaga maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
Real Oviedo - Malaga maçını Bilyoner TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Oviedo'da, Estadio Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak.