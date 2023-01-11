Real Madrid Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Valencia maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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İspanya Süper Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Real Madrid Valencia takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Real Madrid Valencia maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Real Madrid Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Real Madrid Valencia maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Real Madrid Valencia maçı ile ilgili tüm detaylar...
Real Madrid Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Süper Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Real Madrid Valencia takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Real Madrid Valencia maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Real Madrid Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Real Madrid Valencia maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?İşte detaylar...
Real Madrid - Valencia maçı saat 22.00'de başlayacak.
Real Madrid - Valencia maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Real Madrid - Valencia maçı Tivibu Spor 4'ten canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid - Valencia maçı Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.