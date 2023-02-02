Real Madrid–Valencia MAÇ SONUCU! Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Real Madrid –Valencia maç sonucu ne?

İspanya La Liga iddialı takımlarından Real Madrid – Valencia bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Real Madrid – Valencia maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Real Madrid – Valencia MAÇ SONUCU! Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Real Madrid –Valencia maç sonucu ne? İşte detaylar...