Real Madrid ve Stuttgart arasında oynanacak olan heyecan dolu futbol maçı, futbolseverler tarafından dört gözle bekleniyor. Bu önemli karşılaşmanın tarihi ve saati merak konusu olurken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı da büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bu karşılaşma, Real Madrid ve Stuttgart'ın takımlarının uluslararası futbol arenasındaki rekabetini bir kez daha gözler önüne serecek. Peki, Real Madrid- Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

REAL MADRID- STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid- Stuttgart maçı Tabii Spor ekranından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

REAL MADRID- STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid- Stuttgart maçı, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.