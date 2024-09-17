Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD STUTTGART MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD STUTTGART ÖZET

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REAL MADRİD STUTTGART ÖZET VİDEOSU

REAL MADRİD STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Stuttgart maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD STUTTGART MAÇI NE ZAMANDI?

Real Madrid Stuttgart maçı 17 Eylül 2024 günü oynandı.

REAL MADRİD STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Stuttgart maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.