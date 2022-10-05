Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Real Madrid - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta b
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Şampiyonlar Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların diğer maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Real Madrid - Shakhtar Donetsk arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Real Madrid - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Real Madrid - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Real Madrid - Shakhtar Donetsk saat kaçta? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle! Şampiyonlar ligi maçını tam saatinde izlemek isteyen vatandaşlar, Real Madrid - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Real Madrid - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk ne zaman? Real Madrid - Shakhtar Donetsk saat kaçta başlayacak? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı 5 Ekim Çarşamba 2022 yani bugün saat 22:00 'da başlayacak.
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı Exxen TV'de yayınlanacak.
Maçı Exxen TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
Real Madrid, Shakhtar Donetsk maçı öncesi grupta 6 puanla 1. sırada yer alıyor.
Shakhtar Donetsk, Real Madrid maçı öncesi grupta 4 puanla 2. sırada yer alıyor.